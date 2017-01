POLICIAIS DO RAIO TIRAM MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO

Policiais militares do grupamento RAIO 05 efetuaram a prisão em flagrante do indivíduo de nome Paulo Roberto Pastora, 26 anos, que estava portando um revólver calibre 38 e três munições. A prisão aconteceu na noite de ontem, dia 7, por volta das 23h, na Rua Efrata, no bairro Expectativa.





O indivíduo estava em uma motocicleta Honda Bros de cor branca. O acusado foi encaminha à Delegacia 24 horas, para a lavratura dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 24 horas