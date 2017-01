Policial é baleado e suspeito morre após invasão no 20º DP. VEJA O VÍDEO

Inspetor foi socorrido ao IJF, de helicóptero.

Uma troca de tiros, ocorrida após criminosos invadirem o prédio onde funciona o 20º Distrito Policial (DP), no Acaracuzinho, em Maracanaú, terminou com um policial civil ferido e com a morte de um dos suspeitos.





Segundo informações, o fato aconteceu durante a troca de plantão na unidade, quando três homens armados invadiram o local. Ainda de acordo com relatos, o trio tinha a intenção de resgatar detentos da unidade.





No confronto, um inspetor identificado como Blanchard foi baleado. Ele foi socorrido ao Hospital Municipal de Maracanaú e em seguida foi transferido por uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no bairro Centro. De acordo com o filho da vítima, o inspetor já passou por uma cirurgia para a retirada da bala e passa bem.





Um dos criminosos também foi baleado durante o tiroteio. Com a reação rápida dos policiais, os suspeitos deixaram o local em um veículo, modelo Palio, de cor vermelha. O carro foi abandonado no bairro Canindezinho, ainda em Maracanaú.





No interior do automóvel, uma equipe da PM encontrou uma espingarda, calibre 12, e o corpo do suspeito, ferido durante o tiroteio. Ele foi identificado como Ewerton de Freitas Silva, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Equipes da Polícia continuam as buscas, a fim de capturar os outros dois envolvidos na ação.

Fonte: Cnews