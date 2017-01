Policial prende suspeito de 7 crimes e desabafa na frente das câmeras

“Se fosse cumprir a pena que ele tem para cumprir na cadeia, eu garanto que 80% dos crimes que estão acontecendo hoje no Brasil não existiriam”, revela

Na manhã desta quarta-feira (25), a polícia prendeu um homem de 26 anos suspeito de, pelo menos, 7 crimes. Entre eles um latrocínio – roubo seguido de morte. A vítima foi um vereador conhecido como Marcondes.





O assassinato aconteceu em abril de 2016, no município de Itarema. José Marcondes Rodrigues, de 44 anos, foi assassinado em uma barraca de praia de forma cruel.





Major Hideraldo Bellini, que efetuou a prisão, desabafa em frente às câmeras e fala que a polícia está fazendo o trabalho dela.





“A polícia está nas ruas trabalhando, e a população sempre reclama da insegurança, mas como é que o policial vai resolver? Como podemos resolver o problema? Se tem um indivíduo desse, de 26 anos, com uma ficha extensa criminalmente, andando livremente nas ruas, andando com um pacote de dinheiro dizendo que é vendedor de confecção. Nosso país está sofrendo um processo de corrosão social por causa de um elemento chamado impunidade. Se a polícia prendesse uma cara, e o cara fosse cumprir a pena que ele tem para cumprir na cadeia, eu garanto que 80% dos crimes que estão acontecendo hoje no Brasil não existiriam”.





Fonte: Tribuna do Ceará