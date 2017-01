POLICIAIS DO RAIO APREENDEM DROGAS E MUNIÇÕES NO BAIRRO PARQUE SILVANA

Durante patrulhamento de rotina na noite de ontem, 13, PMs do grupamento RAIO 05 seguiam pela Rua Projeto Integração, no bairro Parque Silvana, quando recebeu informações anônimas de uma residência que estaria havendo comercialização de drogas. Os policiais se dirigiram ao local, onde foi realizada busca domiciliar e encontraram aproximadamente 100 gramas de crack, 700 gramas de maconha, 15 munições de calibre .45, duas balanças, material utilizado na embalagem das drogas, além da importância de R$ 4.662,00 em espécie.





Todo o material apreendido e a identificação do proprietário da residência foram apresentados ao Delegado plantonista da Delegacia 24 horas de Sobral, para que prossiga as investigações do caso.