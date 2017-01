População sobralense rejeita METRÔ VLT

Nesta manhã de 4 de janeiro de 2017, mais uma vez flagrei o VLT que faz a linha Sumaré/Sinhá Saboia, praticamente vazio, não fossem os três passageiros bem contados. Depois da instituição da cobrança o povo passou a rejeitar o transporte e buscar alternativa no mototaxi, que neste caso sai pelo mesmo preço e o passageiro vai aonde quer, diferente do VLT que o deixa na beira do caminho e distante de casa. O “sonho” de Alice não vingou em Sobral, simplesmente porque trouxe o futuro antes do presente. Sobral nunca teve um sistema regular de transporte urbano, assim sendo, como iria encarar com naturalidade a funcionalidade que os autores da obra denominaram de metrô?





Vendo por um lado o custo da obra, relembrando o seu incômodo com as desapropriações, o extermínio de árvores, o fim da vida normal de muitos moradores, e por outro lado um empreendimento que ná passou até hoje de quebra-galho, quem é sobralense merece um atestado de burrice por haver aceitado que o ex-governador Cid Gomes fizesse de Sobral um laboratório para seus projetos megalomaniácos. E como se não bastasse, ele Cid mentiui o tempo todo prometendo linhas adjacentes de ônibus, a mentira foi continuada pelo Veveu, mas nunca os oônibus foram comprados. Tudo mentira e dinheiro escorrido no ralo.





O povo sobralense precisa acorda desse “sonho” de Alice e ficar alerta para que o irmão de Cid Gomes não se torne, também, um visionário futurista e queira fazer aqui um outro acquário, comprar um tatuzão ou construir uma filial da Nasa, pois afinal somos parecidos em tudo com os Satates Of The American.





Fonte: Sobral News

Foto: Sobral 24 horas