Prefeito Ivo Gomes empossa 135 professores da Rede Municipal de Ensino de Sobral

O prefeito Ivo Gomes deu posse, nesta terça-feira (17/01), para 135 professores aprovados em concurso público, que passam a compor o quadro efetivo do Sistema Municipal de Ensino de Sobral. Centenas de pessoas, entre autoridades, empossados e familiares, lotaram o Centro de Convenções de Sobral para participar da solenidade, que foi aberta com a apresentação do Vocal UFC.





“O primeiro ato público do meu governo ser um ato da educação simboliza meu compromisso com a educação pública municipal de Sobral, que não é de hoje porque já fui secretário da Educação”, destacou o prefeito Ivo Gomes, que também falou dos próximos desafios. “Neste mandato, daremos o segundo grande salto na educação pública de Sobral. Nosso grande desafio não é mais o Ideb. Estamos mais preocupados com uma formação holística, para que nossos alunos adquiram as competências das linguagens e códigos, mas que a escola os ajude a descobrir o conhecimento, os valores, a importância de viver numa sociedade igualitária, fraterna e pacífica. A chegada de vocês é motivo de grande alegria para nós porque traz um olhar novo. No que depender da Prefeitura de Sobral não vai faltar nada para vocês. Contem comigo!”





Representando os professores empossados na solenidade, a pedagoga Mousiely Samya Soares Moreira; o professor de Matemática, Francisco Isael da Silva Lima; e a professora de língua estrangeira – Inglês, Luciana Maria de Paula, receberam das mãos do prefeito Ivo Gomes e do secretário da Educação, Herbert Lima, os seus atos de posse.





O secretário da Educação de Sobral, Herbert Lima, parabenizou os professores empossados e frisou os desafios da Rede Municipal de Ensino, que já é considerada a melhor do Brasil. “Temos muitos desafios e muitas responsabilidades, especialmente, para garantir avanços, mas também a manutenção do legado de conquistas que Sobral tem na educação básica nos últimos vinte anos. Ao longo desta gestão a Secretaria da Educação estará incansavelmente ao lado de vocês para apoiá-los, valorizá-los, capacitá-los e, acima de tudo, garantir o êxito da missão que assumem neste momento”, afirmou.





Os professores empossados assumirão salas de aula no início deste ano letivo, dia 30 de janeiro. O concurso público foi realizado em quatro etapas para provimento efetivo dos cargos de professor da Educação Infantil e Ensino Fundamental inicial (pedagogos) e professor de Ensino Fundamental final (Matemática e Inglês).





Em nome dos professores empossados, a professora Fernanda Almeida ressaltou a importância dos professores na construção da educação pública de qualidade com equidade. “Hoje estamos não somente sendo empossados professores do Sistema Municipal de Ensino, estamos assumindo publicamente o compromisso com a aprendizagem de cada um dos alunos que estarão nas salas de aula. É um privilégio fazer parte do grupo de professores do sistema público de educação que é referência no Brasil”, comemorou.





Também participaram da solenidade, o presidente da Câmara Municipal de Sobral, Paulo Vasconcelos; o reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, Fabiano Carvalho; o coordenador do Campus da Universidade Federal do Ceará em Sobral, Vicente Pinto; o coordenador da 6ª Crede, Daniel Costa; o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sobral, Gilvan Azevedo; secretários municipais, vereadores, diretores e coordenadores das escolas municipais, além de familiares dos professores empossados.