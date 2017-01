PREFEITURA DE SOBRAL PODA ÁRVORE QUE ESTAVA IMPOSSIBILITANDO A VISIBILIDADE DO SEMÁFORO NA AV. DOM JOSÉ

A Prefeitura de Sobral esclarece que a árvore que estava impossibilitando a visibilidade do semáforo no cruzamento da Rua Cel. José Sabóia com Av. Dom José, no Centro de Sobral, foi podada, nesta segunda-feira (23/01), pelos agentes da Coordenadoria de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU). A Prefeitura de Sobral informa ainda que as atividades de poda urbana são realizadas com o apoio dos técnicos do Banco de Mudas, por meio da Autarquia Municipal do Meio Ambiente (AMMA). A população pode solicitar o serviço ligando para (88) 3611-2016.





Assessoria de Comunicação

Prefeitura de Sobral