PREOCUPANTE: Cresce o número de casos de “doença da urina preta” no Ceará

Anteriormente, já haviam sido registradas três suspeitas no Estado.

Em boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Ceará, até quinta-feira (19), subiu para cinco, o número de notificações de casos de “Mialgia aguda a esclarecer”, popularmente conhecida como “doença da urina preta” no Estado. Anteriormente, já havia sido registrado três casos suspeitos da doença. Entre os pacientes, estava um idoso de 70 anos, que já apresentava problemas crônicos e por isto, ficou internado por um tempo maior. Dos novos casos, um é residente de Salvador e outro, de São Paulo.





De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, a Mialgia aguda a esclarecer não é doença de notificação compulsória, mas pode se tratar de um evento de saúde pública inusitado. Por isso, precisa ser notificado e monitorado para identificação do agente causador da doença. As pessoas que apresentaram urina escura também tiveram dores musculares intensas e de início súbito nos membros inferiores e superiores, como também na região cervical, principalmente.

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, que esteve no Ceará na última semana, falou sobre os registros. Ele afirmou que o ministério acompanha os casos. "É uma questão que está sendo acompanhada, nós esperamos logo ter a possibilidade de identificar efetivamente o que se trata e providenciar os cuidados para que ela não se propague".





Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado afirmou que “as secretarias de Saúde do Estado e de Fortaleza estão monitorando a ocorrência e investigando todos os casos com objetivo de esclarecer a causa desses sintomas, considerando o cenário epidemiológico e a similaridade com os casos notificados na Bahia”.





Sintomas





Além da urina escurecida, outros sintomas da enfermidade dores musculares principalmente na região cervical, membros inferiores e superiores, e alteração nas funções dos rins.