Preso toma arma e mata agente da Polícia Civil em delegacia na Paraíba

Crime aconteceu dentro de delegacia na cidade de Patos, no Sertão. Homem que atirou no policial também foi ferido e morreu.

Um agente da Polícia Civil foi morto com um tiro na cabeça depois que um preso conseguiu pegar arma dele, na cidade de Patos, no Sertão paraibano. O caso ocorreu na delegacia de Homicídios da Polícia Civil, na manhã deste domingo (29). O órgão confirmou a informação, mas não disse mais detalhes sobre o caso. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o homem que atirou contra o policial também foi ferido. Ele chegou a ser, mas não resistiu e morreu.





Fonte: G1

Foto ilustrativa