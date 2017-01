Presos 2 suspeitos de participação na morte de PM no Henrique Jorge

Arlindo da Silva Vieira Filho foi o primeiro agente da segurança pública morto em 2017.

Foram presos, neste sábado (28), dois homens suspeitos de envolvimento no assassinato de um cabo da Polícia Militar no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. O crime aconteceu na noite de sexta-feira (27). Arlindo da Silva Vieira Filho foi o primeiro agente da segurança pública morto em 2017.





A dupla foi presa na Prainha, no município de Aquiraz. São eles: André Lima Firmiano, 27 anos, que já responde por cinco procedimentos policiais por furto, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e receptação; e Marcelo Gabriel dos Santos Lima, 20 anos, chamado de Biel, que responde por três procedimentos por roubo. Um estava dentro de uma pousada abandonada e enquanto o outro na praia.





A polícia ainda busca um terceiro suspeito de participação na morte do PM, que estaria com a arma do policial. As investigações sobre o caso estão a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).









Crime





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o PM foi morto ao tentar intervir em um assalto praticado por dois suspeitos contra um estabelecimento comercial no cruzamento da Rua Curitiba com Avenida Presidente Costa e Silva. A dupla acabou efetuando disparos contra o cabo, um deles atingiu a cabeça. O policial não resistiu a gravidade das lesões e morreu no local.









Arlindo era casado e deixa uma filha. Em 2016, ele foi motorista do deputado estadual Capitão Wagner (PR), que também morava no bairro Henrique Jorge, durante a campanha política. Wagner, que está em Washington (EUA), gravou um vídeo, emocionado, lamentando a morte do cabo que havia enviado mensagem ao deputado pouco tempo antes da morte.