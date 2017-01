SOBRAL-CE: PRIMEIRO ACIDENTE DE 2017 É REGISTRADO NA AV. JOHN SANFORD

O primeiro acidente de trânsito de 2017 em Sobral, foi registrado na Av. John Sanford, nas proximidades da escola Netinha Castelo, no bairro Junco, por volta das 2h deste domingo, dia 1.





As informações dão conta de que o motociclista transitava no sentido Cohab 3/Centro, quando na passagem dos trilhos do Metrô VLT, o condutor da moto perdeu controle e caiu, sofrendo várias lesões. Uma equipe do SAMU foi acionada, compareceu no local e socorreu a vítima para o Hospital Santa Casa. Sem mais informações.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Marcone Freelance