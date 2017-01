PRINCÍPIO DE REBELIÃO FOI REGISTRADO ONTEM NA PIRS, EM SOBRAL

Na noite de ontem (5), houve um princípio de rebelião na Penitenciária Industrial Regional de Sobral - PIRS.





Informações dão conta que dois grupos do GAP (grupo de apoio penitenciário) foram acionados e vieram no helicóptero do CIOPAER para dar apoio na ocorrência.





O princípio de rebelião foi contido pelos policiais do GAP da Secretaria de Justiça do Ceará. Não temos registros de pessoas feridas.