Programa Show do Ivan Frota estreia em janeiro, dia 16, na FM Paraíso

Fazendo parte da nova programação do ano de 2017, estreia segunda-feira, dia 16, das 7h às 9h o programa mais esperado do ano pela FM Paraíso, SHOW DO IVAN FROTA.





Ivan Frota é formado em História-UECE, tem pós-graduado em marketing, estudou Direito na Unifor, fez parte do elenco da TV Educativa à convite do Diretor mais respeitado do Brasil, Ary Sherlock, para fazer parte do papel principal da novela “Ponto de Reflexão”, o “Rufino”. Como repórter entrevistou Roberto Carlos, Luiz Gonzaga e tantos outros artistas brasileiros.