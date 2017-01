Publicado edital para seleção de policiais civis aposentados que atuarão na Força Nacional de Segurança Pública

De acordo com Diário Oficial da União, a colaborarão se dará na região de domicílio do voluntário.

O Departamento da Força Nacional de Segurança Pública divulga abertura de processo seletivo de policiais civis aposentados da União, Estados e Distrito Federal, para atuação na Força Nacional de Segurança Pública, na condição de colaboradores voluntários.





De acordo com edital publicado na edição de hoje (20) do Diário Oficial da União, poderão participar do processo de seleção policiais aposentados que a inatividade tenha ocorrido há menos de cinco anos, e tenha sido exclusivamente por tempo de serviço.





ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS





Os voluntários mobilizados desempenharão as atividades previstas no artigo 2ºA do Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004, que disciplina a organização e o funcionamento da administração pública federal, para desenvolvimento do programa de cooperação federativa denominado Força Nacional de Segurança Pú-

blica.





A colaboração poderá ser individual ou em grupo, em ambiente fechado ou aberto, a pé ou com emprego de viaturas, diurno, noturno ou em revezamento de turnos e sempre sob supervisão permanente. A atividade a ser desenvolvida pelo voluntário mobilizado será compatível com aquela em que se aposentou na instituição

de origem.





Em caráter geral, a colaboração se dará na Região Administrativa (Centro Oeste, Norte, Nordeste, Sul ou Sudeste) do domicílio do voluntário.