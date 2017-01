Quadrilha ataca a cidade de Milhã na madrugada desta terça e explode agência do BB

O primeiro ataque a banco em 2017 no Ceará aconteceu na madrugada desta terça-feira (10). Uma quadrilha, armada com fuzis, escopetas e artefatos explosivos atacou a cidade de Milhã, no sertão Central (a 300Km de Fortaleza) no começo da madrugada. A agência foi explodida pelos ladrões e a uma casa vizinha também foi atingida pelos estragos.





Conforme o relato da Polícia Militar, o ataque aconteceu por volta de 1 hora, quando os criminosos chegaram em Milhã em uma caminhoneta branca,além de algumas motocicletas. Parte do bando se dirigiu ao posto de atendimento local do Banco do Brasil, enquanto outra fração se encarregou de atacar a sede do Destacamento da PM.





Com tiros de fuzil e escopeta, os ladrões anularam a ação da Polícia Militar e permitiram que os comparsas agissem na agência bancária.





Após a concretização do roubo, a quadrilha teria fugido em direção à zona rural, alcançando o Distrito de Carnaubinha e de lá pode ter prosseguido a fuga para bem longe, já que no local existem várias rotas de fuga através de estradas vicinais que alcança, Municípios vizinhos como Senador Pompeu, Quixeramobim, Banabuiú e Solonópole.





Caçada





Através de rádio comunicação, foi pedido reforço das unidades policiais de Solonópole, Irapuan Pinheiro, Pedra Branca, Quixeramobim e Mineirolândia.





Policiais do Comando Tático Motorizado (Cotar) também foram deslocados para iniciar uma caçada aos criminosos. Até o começo da manhã, no entanto, a quadrilha permanecia foragida.