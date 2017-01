Quase a metade dos professores do Ceará não têm formação na matéria que ensinam

Levantamento aponta que 46% dos docentes do ensino médio em todo o país dão aula sem graduação na área.



Dados do Censo Escolar de 2015 e tabulados pelo Movimento Todos Pela Educação, apontam que 46% dos professores do ensino médio no Ceará dão aulas de disciplinas para as quais não tem formação específica. O problema atinge redes públicas e escolas privadas e é mais grave em algumas matérias, como física, informa a edição desta segunda-feira (23) da Folha de S. Paulo.



Dos 494 mil docentes que trabalham no ensino médio, 228 mil (46,3%) atuam em pelo menos uma disciplina para a qual não tem formação. O número de professores com formação adequada em todas as aulas dadas representa 53,7% do total.



Quase um terço (32,3) só dá aulas em matérias para as quais não tem formação específica. Outros 14% se desdobram entre a área em que são titulados e outras para as quais não são habilitados.



REFORMA DO ENSINO MÉDIO



Segundo a Folha, o cenário apresentado pode representar um desafio para a diversificação prevista na reforma do ensino médio, em tramitação no Congresso Nacional por medida provisória. Pela reforma proposta, as redes e escolas terão que criar linhas de aprofundamento por área de conhecimento.



Os alunos deverão escolher a área de interesse (entre Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemárica e ensino técnico). Essa parte flexível deve responder por 40% da grade.



VEJA ABAIXO ARTE PUBLICADA NA FOLHA DE S.PAULO:

