Reajuste da PM/CE: Parlamentares da Polícia Militar pressionam Camilo por audiência

Café da manhã realizado na manhã deste sábado, 14, com centenas de policiais do Estado do Ceará reuniu diversas lideranças políticas que representam a categoria no legislativo para pressionar o governador Camilo Santana (PT) a agendar um encontro para discutir novo percentual de reajuste para este ano.





A principal reivindicação trata da “defasagem” na proposta de aumento enviada pelo governador através de mensagem à Assembleia Legislativa em dezembro do ano passado.





"Nessa tabela que o governo encaminhou para a Assembleia, a maior parte da base vai ter um reajuste de 3% dividido em quatro parcelas. Cerca de 70% da tropa vai ser atendida dessa forma e acho que é um desrespeito muito grande por parte do Governo do Estado", criticou o deputado estadual Capitão Wagner (PR).





O deputado federal Cabo Sabino (PR) criticou a política de reajuste do governo estadual alegando que não está havendo sequer a reposição da inflação.





“Estamos pedindo a reposição da inflação, não é nem a média (salarial do Nordeste). Nós queremos que o governador tenha uma sensibilidade de sentar à mesa e discutir para que os cabos e soldados sejam beneficiados”.





Além de Wagner e Cabo Sabino, compareceram ao evento o vereador Soldado Noélio (PR), eleito por Fortaleza, e diversos parlamentares do interior do Estado com objetivo de mostrar unidade da categoria e pressionar o Executivo a debater a mensagem enviada à AL logo após o retorno de Camilo Santana da viagem ao Exterior.





Pautas

Desde que assumiu o Governo, Camilo Santana aprovou na AL a lei das promoções dos policiais e bombeiros do Estado, além de encaminhar na mensagem de dezembro do ano passado à Casa a proposta que equipara o salário da categoria à media da Região Nordeste. O texto vai ser apreciado na volta do recesso na AL, em fevereiro.





No ano passado, cerca de 500 novos policiais civis foram nomeados pelo governador. Os movimentos foram no intuito de evitar mais desgastes com o Executivo e possíveis novas greves.