Redes sociais revelam incidente entre delegado e o novo secretário da Segurança quando ele era escrivão

André Costa narrou em Boletim de Ocorrência, ter sofrido ameaça de prisão de um delegado para tirar plantão 24 horas.





Com seu nome confirmado, ontem, pelo governador Camilo Santana (PT), o delegado federal cearense André Costa, 38 anos, deverá assumir o cargo de secretário da Segurança Pública e Defesa Social na próxima semana. Sua trajetória como profissional do setor foi como escrivão da Polícia Civil do Ceará. E em um dos momentos de sua atividade, em uma delegacia de Fortaleza, por pouco não recebeu voz de prisão de um delegado.

Delegado André Costa foi escrivão do 11º DP (Pan-Americano) antes de ingressar na PF

O fato foi registrado pelo então escrivão André Santos Costa em um Boletim de Ocorrência (B.O.) no dia 8 de novembro de 2000. O documento permanece até hoje no Sistema de Informações Policiais (SIP) e foi revelado, ontem, nas redes sociais.





Naquele dia, por volta de 11 horas, o então escrivão decidiu registrar o B.O. por ter se sentido ameaçado por um delegado identificado como Doutor Ricardo, que estaria na função de supervisor do plantão no dia 5. Este teria obrigado Sérgio a assumir o plantão do 11º DP e ali atuar no regime de 24 horas.





Sérgio então argumentou, ao telefone, que esta decisão teria que ser comunicada ao seu chefe imediato, no caso, a delegada Adriana Mendes, pois tirando o plantão 24 horas, desfalcaria a equipe do plantão seguinte. Segundo ele, “diante disso, o mesmo (delegado Ricardo) lhe ameaçou dizendo que se não trabalhasse as 24 horas, seria autuado em flagrante”.





O incidente administrativo por pouco não termina em prisão.





VEJA O B.O. SOBRE O INCIDENTE: