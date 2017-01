Reajuste de salário dos Servidores Estaduais do Ceará

Segundo o Secretário de Relações Institucionais Nelson Martins, o projeto que concede equiparação salarial dos policiais a média do nordeste será efetivado em 3 etapas: um terço agora, um terço no início de 2018 e um terço no final.





Segundo ele, este projeto impactará o orçamento do Estado em R$ 380 milhões, fato que interfere no reajuste das demais categorias de funcionários.





Nelson Martins disse ainda que o projeto que reajusta o salário dos servidores estaduais será enviado no início dos trabalhos legislativos (fevereiro) para ser aprovado em março.





Nos bastidores fala-se que o reajuste ficará em torno de 5%, enquanto que a inflação nos últimos dois anos foi quase 18%.