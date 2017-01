RESIDENCIAL CAIÇARA: DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Leitor denuncia um vazamento de água em um dos apartamentos do residencial Caiçara.

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa noite. Gostaria de fazer uma denúncia aqui no novo Caiçara, onde estou morando, faz mais de duas semanas que eu venho sofrendo com um vazamento de água no banheiro, já reclamei lá na construtora e eles nada de consertar, já está inundando a cerâmica, que está solta devido o mal serviço do engenheiro. Está horrível! O serviço é mal feito e ainda por cima não agiliza para consertar.









O apartamento fica localizado na Quadra 3 - Bloco 7 e Apto. 102 e 202."