São Paulo bate Corinthians e conquista Torneio da Flórida

Tricolor leva taça nos EUA, a primeira de Rogério Ceni, em final marcada por confusão e vermelhos para Maicon e Kazim. Sidão decide de novo nos pênaltis.

O São Paulo levou o título do Torneio da Flórida, o primeiro do técnico Rogério Ceni, e logo num clássico contra o Corinthians. Nos pênaltis, o Tricolor bateu o time do Parque São Jorge por 4 a 3, após empate sem gols no tempo normal, num jogo marcado por polêmicas no primeiro tempo e chances perdidas no segundo.





Assim como diante do River Plate, na semifinal, Sidão decidiu novamente e pegou duas cobranças: uma de Fellipe Bastos e outra de Marciel. Cássio defendeu o pênalti de Araruna, mas não evitou a derrota alvinegra.









SUCESSOR CONSAGRADO!





Sidão brilhou mais uma vez na disputa de pênaltis. Depois de ter ajudado o Tricolor a se classificar contra o River Plate, ele pegou as cobranças de Fellipe Bastos e Marciel. No fim, 4 x 3 Tricolor. E Sidão parece, cada vez mais, ser o candidato a sucessor de Rogério Ceni na meta são-paulina. Não à toa, o goleiro levou o troféu de melhor jogador do torneio.





Quase nada de bola, praticamente tudo de pancadaria. Corinthians e São Paulo esqueceram as palavras futebol e amistoso no vestiário do Bright House Networks Stadium. Os rivais protagonizaram cenas de UFC no primeiro tempo: Bruno x Marquinhos Gabriel, Camacho x Thiago Mendes, Maicon x Kazim, Fagner x Buffarini e Gabriel x Wellington Nem.





Exceção feita ao pênalti de Pedro Henrique em Chavez, não marcado aos quatro minutos, e de jogadas isoladas de Wellington Nem, pouco se viu de futebol.





Sobraram jogadas violentas. Na mais forte delas, Bruno acertou chute em Marquinhos Gabriel e uma confusão generalizada foi iniciada. Exaltados, Maicon e Kazim trocaram empurrões. Foram expulsos. O zagueiro do São Paulo jurou Camacho na saída do campo e bateu boca com um torcedor. Um minuto antes da confusão, o volante do Corinthians deu carrinho forte em Thiago Mendes e levou amarelo. No fim, uma solitária finalização de Wellington Nem encerrou a etapa inicial do UFC em Orlando.





NO TEMPO NORMAL...





O futebol voltou a ser o esporte no segundo tempo e houve espaço para solidariedade no Majestoso com gritos de "vamo, vamo Chape" da torcida. Também neste sábado, a Chapecoense recebeu o Palmeiras em amistoso na Arena Condá.





No campo, o Corinthians de Fábio Carille voltou melhor com as alterações diante do São Paulo de Rogério Ceni. Muito por conta das entradas de Marlone e Fellipe Bastos, no lado alvinegro, e também pela saída de Wellington Nem, o melhor são-paulino no primeiro tempo.





Fellipe Bastos serviu Marlone e Giovanni Augusto em duas ótimas chances, mas eles perderam na frente de Sidão, responsável por substituir Denis. Mesmo caso de Romero, após bom cruzamento de Giovanni Augusto.





Pelo São Paulo, Cueva e Gilberto, duas vezes, ficaram no quase. Depois de uma falta no segundo tempo, a torcida Tricolor gritou o nome do agora técnico Rogério, especialista no fundamento. Do banco, o ídolo do Morumbi trocou Chavez por Gilberto na etapa final.





Pelo Corinthians, Kazim teve sua primeira chance como titular neste sábado. Atuou por menos de 20 minutos, mal tocou na bola e acabou expulso após a confusão generalizada entre os times. O inglês naturalizado turco precisa provar a Fábio Carille que tem reais condições de brigar por uma vaga entre os titulares.