SAÚDE NA UTI

Internauta denuncia a falta do medicamento ROCATROL no setor de hemodiálise do hospital Santa Casa de Sobral.





Confira a denúncia na íntegra:

"Olá, boa tarde! Gostaria de fazer uma reclamação sobre a falta de remédio no setor da hemodiálise do Hospital Santa Casa de sobral! Já faz mais de dois meses que os pacientes estão sem os medicamentos necessário para o tratamento. Queria que os gestores do hospital e da Prefeitura tivessem mas atenção a esses pacientes. O nome do medicamento é Rocatrol. Remédio necessário para os pacientes aguentarem as seções de hemodialise."





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter