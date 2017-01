Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico promove encontro com artesãos

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Tecnologia e Desenvolvimento Econômico (STDE), em parceria com a Associação dos Artesãos de Sobral (ASAS), realiza, nesta quarta-feira (18), às 18h30, no Centro de Convenções, encontro 'O artesanato na era do Conceito'.





Para promover aprimoramento profissional e fomentar o desenvolvimento do artesanato local, "o encontro discutirá temas como inovação, criatividade e qualidade dos produtos artesanais, além da qualidade no atendimento como diferencial competitivo," informou o secretário da Tecnologia e do Desenvolvimento Econômico do Município, Marcos Villas-Bôas.





A formação, que será ministrada pela consultora empresarial e administradora Filomena Aragão Vasconcelos, visa ainda o fortalecimento do artesanato sobralense como um importante agente de produção cultural e econômica, que gera empregos e contribui para o resgate da vocação cultural nas comunidades.





Serviço:

Encontro 'O artesanato na era do Conceito'

Data: 18 de janeiro de 2016 (quarta-feira)

Local: Centro de Convenções (Rua Visconde de Sabóia 300, Junco - Sobral)

Horário: 18h30

Acesso: Gratuito