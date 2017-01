Secretário de Segurança vai às ruas em operação policial

Governador Camilo Santana elogiou a iniciativa do secretário e explicou o intuito do trabalho.

Uma operação das polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros deu literalmente as boas-vindas ao novo secretário de segurança pública do Ceará, André Costa, que participou pessoalmente de uma ação de vigilância e combate à criminalidade nas ruas da capital cearense na noite desta sexta-feira, 20. Denominada de "Cartão de visita", a operação percorreu bairros com altos índices de roubos e homicídios e delimita uma nova estratégia das forças que compõem a segurança pública no Estado.









Um efetivo de 100 homens acompanhou o secretário, além de 25 viaturas e apoio aéreo de uma aeronave da Ciopaer. De acordo com André Costa, para definir os bairros iniciais para essa inspeção conjunta foram analisados os números de roubos, assaltos e índices de homicídios.





“Vimos as áreas e horários mais críticos. Nossa função é mostrar o apoio da Secretaria de Segurança e de todo o seu comando. Mostrar que apoiamos nossos profissionais da segurança pública", disse.





Entre os bairros que foram alvo da operação estavam a Barra do Ceará, Jardim Iracema, Padre Andrade, Montese e Parquelândia. Durante a ação, o secretário subiu o Morro do Santiago, na Barra, onde, na semana passada, foi encontrada uma granada. A área tem forte presença de facções criminosas.





“Me diga um lugar que a Polícia não entre, que a gente vai lá”, disse o secretário para enfatizar que não há enclave territorial sob domínio exclusivo do crime organizado. Durante a operação, foram apreendidas cinco armas, mas nenhuma prisão foi registrada.





O governador Camilo Santana elogiou a iniciativa do secretário através de sua página pessoal no Facebook e explicou o intuito do trabalho. "O objetivo é intensificar a redução dos homicídios e combate firme aos crimes de furtos e assaltos, que aumentam a sensação de insegurança da população. Contam com todo o meu apoio", relatou o governador, que também publicou fotos da operação Cartão de Visita.