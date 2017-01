Secretário executivo de Segurança do Ceará é assaltado na porta de casa em Fortaleza

Raul Vidal e sua esposa foram surpreendidos por bandidos quando chegava em sua residência, no Bairro de Fátima. Até as alianças deles foram levadas.

O secretário executivo de Segurança Pública, Raulfilio Santiago Vidal, foi a mais nova vítima da insegurança do Ceará. Nesta terça-feira (10), o secretário e sua esposa sofreram um assalto quando chegavam em casa, localizada no Bairro de Fátima, em Fortaleza.





Conforme apurado pelo Tribuna do Ceará, os criminosos roubaram celulares, carteira, documentos e até as alianças do secretário e da sua esposa.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o veículo da modelo HR-V foi localizado ainda na noite desta terça-feira após diligências da Polícia Militar.





“O veículo pertencente ao secretário executivo da SSPDS levado de assalto foi localizado ainda na noite de ontem, após a realização de uma série de diligências”, detalha a nota.





Ainda conforme a pasta, o caso deve ser investigado nos próximos dias. “A SSPDS informa que as investigações para a identificação e prisão dos envolvidos no delito são realizadas pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) da Polícia Civil do Estado do Ceará”, concluiu.









Roubos no Ceará em 2016





A violência tem sido intensa desde o ano passado. Somente em 2016, pelo menos 129 mil registros de roubos foram realizados no Ceará. O número é considerado o maior registro de roubos e furtos desde 2013.





Entre os carros roubados em 2016 estava a camionete Hilux prata registrada em nome do prefeito Roberto Cláudio (PDT), que foi roubada no bairro Parque Dois Irmãos. O motorista de Roberto Cláudio estava com veículo em sua residência. Por volta das 4h, a casa foi invadida e o carro foi roubado, segundo a assessoria de imprensa do prefeito.