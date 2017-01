Servidores de Massapê cobram pagamento do 13º salário

Com cartazes e buzinaços em frente à Prefeitura de Massapê, no Noroeste Cearense, a 244 quilômetros de Fortaleza, servidores públicos municipais cobraram neste fim de semana o pagamento do 13º salário.





Segundo os servidores, o ex-prefeito Antonio José Albuquerque (PP) havia deixado os recursos em caixa, mas o atual prefeito João Jacques (PMDB), que é tio do ex-gestor, não efetuou o pagamento.





O secretário de Finanças e três advogados receberam uma comissão formada pelos servidores, quando ficou decidido que o pagamento seria efetuado no próximo mês.





(Com informações do Blog de Aldênis Fernandes)





DETALHE – O ex-prefeito Antonio Albuquerque (PP)é filho do presidente da Assembleia Legislativa, Zezinho Albuquerque (PDT). Antonio ocupa em Fortaleza a chefia da Secretaria Executiva Regional VI.