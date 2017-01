Sisu abre inscrição para vagas do primeiro semestre de 2017

São mais de 328,4 mil vagas em 131 instituições federais de ensino superior. Estudantes podem se inscrever pelo site até sexta usando a nota do Enem 2016.

As inscrições

para a primeira edição de 2017 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram abertas na madrugada desta terça-feira (24) e vão até sexta-feira (27). As inscrições devem ser feitas no site

/.