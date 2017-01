SOBRAL-CE: BANDIDOS QUE ASSALTARAM SARGENTO DA PM FORAM PRESOS EM FLAGRANTE

Por volta das 13h desta quinta-feira (19), Policiais Militares foram acionados pela Ciops para uma ocorrência roubo a um Sargento da PM, no bairro Cohab 3, onde uma dupla havia levado do militar uma motocicleta Honda CG de placa HYG- 5811 e outros pertences pessoais.





A equipe realizando diligências na estrada que dá acesso a Serra do Jordão, cruzou com os elementos, onde o garupeiro fez menção em sacar a arma, então foi necessário os policiais efetuarem alguns disparos para cessar injusta agressão. O garupeiro foi baleado e socorrido ao Hospital Santa Casa de Sobral, o outro envolvido foi conduzido para a Delegacia 24 horas de Sobral, para a lavratura dos procedimentos legais. Compareceram na delegacia outras vítimas de assalto da dupla, ocorrido na Serra do Jordão.





Foi apreendido uma pistola PT 58 HC PLUS, com 10 munições, a motocicleta roubada e vários pertences pessoais e uma quantia em espécie.





Via Massape Ceara