SOBRAL-CE: Bode é nomeado como representante do governo americano

Em Sobral, o animal tomou posse e foi aclamado pela população.

O dia 20 de janeiro não foi considerado histórico somente para os norte-americanos. Em Sobral, 240 km de Fortaleza, um bode, carinhosamente chamado pelos moradores de “Bode Trump”, foi empossado no mesmo dia em que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, como “representante do governo americano em Sobral”.





Imagens da posse foram compartilhadas nas redes sociais e fizeram bastante sucesso. A postagem original, realizada pela página “Notícias de Sobral”, teve mais de 1,5 mil curtidas e quase mil compartilhamentos.





Segundo o dono do bode, Francisco Galvão, Sobral foi escolhida para a “posse” por se assemelhar ao país. Ainda segundo Francisco, o “Bode Trump”, representará o presidente norte-americano no Ceará e no Brasil.





O Ceará já teve outros animais que se tornaram conhecidos. No início do século passado, o Bode Iô-Iô, em Fortaleza, foi eleito vereador. Já em Jati, no interior do Estado, o Bode 90 foi candidato a prefeito nas eleições passadas. Sua candidatura era uma forma de protestar contra a única candidatura no município.





