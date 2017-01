SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA

Internauta envia denúncia ao Blog, denunciando a retenção da verba do FUNDEP no município de Sobral.

Confira a denúncia na íntegra;

"Bom dia!

Todos os municípios do Estado estão repassando a verba do FUNDEP, menos Sobral, os professores estão indignados com a falta de respeito e compromisso do Município para com os seus colaboradores. Eles usam o nome da Educação para alcançarem projeção Nacional, mas, não valorizam aqueles que são os verdadeiros responsáveis pelo sucesso. Retendo um dinheiro que pertence aos professores, sem dá nenhuma satisfação, como se fosse uma obrigação, tratando os mesmos como escravos e sem direitos. Furtar o direito de uma trabalhador, é escravizá-lo!".