SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Leitor denuncia que no trecho do distrito de Aprazível e Ipueirinhas tem vários jumentos na via pública.





Confira a denúncia na íntegra:

"Boa noite, venho por meio do blog pedir as autoridades que tomem atitudes para solucionar o problema no trecho da BR 222, entre o distrito de Aprazível e Ipueirinhas, pois faz dias que vários jumentos estão soltos no meio da estrada, eles já causaram vários acidentes colocando as vidas dos motociclistas e motoristas em risco, e ninguém toma nenhuma atitude. Vamos ver se alguém pode solucionar isso antes que o pior aconteça."





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter

Foto ilustrativa