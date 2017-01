SOBRAL-CE: DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Leitor denuncia um esgoto a céu aberto na Rua Luís Felipe Silva, nas proximidades do Centro de Convenções.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia. Venho aqui pedir em nome dos moradores da Rua Luís Filipe Silva, no bairro do Junco, aqui perto do Centro de Convenções, dizer que não aguentamos mais conviver com tanto mau cheiro, mosquitos, ratos, baratas e vários outros bichos. Queria pedir ao prefeito Ivo Gomes que olhe por nós, já que nenhum prefeito fez isso. Acredito que isso um dia possa acontecer, não aguentamos mais viver assim."