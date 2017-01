Internauta flagrou problemas nos semáforos do cruzamento da Av. Lúcia Sabóia com a Rua Estanislau Frota, Centro de Sobral. Os semáforos não estão funcionando corretamente, eles estão com a luz vermelha e verde acendendo ao mesmo tempo.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter