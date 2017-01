SOBRAL-CE: GRAVE DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta coloca a "boca no trombone" e faz grave denúncia. O denunciante relata que estão jogando lixo hospitalar na Rua Jerônimo Prado, no bairro Dom José.

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Meu amigo, boa tarde. Gostaria de fazer uma denuncia. Acabei de registrar as fotos e estou chocado com a situação de descaso do nosso município, que está entregue as baratas. Já não basta a falta de educação por parte de alguns moradores que jogam lixo de todo jeito aqui ao lado de nossas casas, agora apareceu lixo hospitalar, ou seja, diversas seringas usadas.









Material contaminante que era pra ter um destino próprio, jogado a céu aberto, na Rua Prefeito Jerônimo Prado, bairro Dom José. Isso é muito grave! Estou perplexo. Pior que só tem as seringas todas com agulhas, não tem nada perto que possa identificar a origem, está aqui para todo mundo ver."