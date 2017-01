SOBRAL-CE: GUARDAS MUNICIPAIS SÃO EXPOSTOS AO PERIGO IMINENTE

Nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia dando conta de que o comandante da Guarda Municipal teria deslocado uma dupla de Guardas para o residencia Caiçara, ficando expostos a violência, pois segundo a denúncia, no local indivíduos já roubaram até capacete dos policiais do RAIO.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia. Queria denunciar o absurdo que estão fazendo com os Guardas municipais, o atual comandante está mandando uma dupla de guardas para uma praça no residencial Caiçara, local este onde já houve diversas ocorrências com a guarda, até pedras foram lançadas nos guardas. Vale ressaltar que até um capacete do RAIO foi roubado no Caiçara, e os Guardas são enviados para lá desarmados, esses homens vão se defender como comandante Adriano? E

também vem o fato que o local não tem onde o Guarda possa beber água, ir ao banheiro ou até mesmo se abrigar da chuva...









Aí eu deixo a pergunta para o comandante e para o atual Prefeito: essa é a Sobral mais humana que vocês falam?"