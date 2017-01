SOBRAL-CE: LEITOR COLOCA A "BOCA NO TROMBONE"!

Internauta denuncia a falta de iluminação pública na Rua Monsenhor José Furtado.

Confira na íntegra:

"Bom dia!

Gostaria que vcs do blog fizessem uma publicação para ver se as autoridades tomam providências. Está faltando iluminação pública aqui no bairro Padre Palhano, na Rua Monsenhor José Furtado, próximo ao bar do Edmar. Há dias e dias que está assim. Nós moradores já ligamos para a coelce e até hoje nada de resolver. O bairro já é bastante perigoso e pra completar ficar com a rua escura, assim não dá.









Ficarei muito grato pela a gentileza de vcs."