SOBRAL-CE: LEITOR COLOCA A "BOCA NO TROMBONE"!

Leitor coloca a "boca no trombone" e denuncia o problema da energia elétrica no residencial Caiçara.

Confira a denúncia na íntegra:

"Ola, boa noite. Moro no residencial Novo Caiçara, e venho através deste meio de comunicação fazer uma reclamação sobre a falta de energia que está tendo aqui, já está com 3 dias que está faltando energia, ou melhor, falta e chega direto, correndo risco de queimar os aparelhos que temos dentro de casa, ja falamos com a coelce, mas nada é resolvido, não tem como ficarmos nessa situação, queríamos pedir ajuda da coelce, pois até as comidas que ficam guardadas na geladeira estão apodrecendo, o calor nem se fala.









Acabou de queimar duas lampadas aki em casa, porque falta e chega, é

direto assim."