SOBRAL-CE: LEITOR COLOCA A "BOCA NO TROMBONE"!

Leitor coloca a boca no trombone e denuncia as péssimas condições em que se encontra a RUA IPU, no bairro Cohab 3.





Confira a denúncia na íntegra:





"Boa tarde, gostaria de pedir a divulgação da minha rua, pois após a primeira chuva se "desmanchou". Antigamente, essa rua era asfaltada, porém depois do saneamento não foi colocado mais asfalto, ficando tando os moradores que não podem ficar sentado nas calçadas, pois correm risco de um carro passar e jogar pedras, como também os carros de serem danificados pelos buracos e pedras que ficam soltas na rua.



Os moradores da rua Ipu, na altura do número 242 vem pedir as autoridades na pessoa do Prefeito, que venha solucionar esse problema. Rua: Ipu, 242. Cohab lll.



Gostaríamos que colassem o asfalto, pois a rua antes era asfaltada."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter