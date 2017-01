Internauta denuncia o abandono em que se encontra o "Parque do Mucambinho"! No local reina a escuridão, tem poste de iluminação pública com estrutura comprometida e outros problemas. Há vários anos que o referido parque está abandonado e as autoridades não tomam as devidas providências.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter