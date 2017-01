Sobral tem chuva de granizo na tarde; região norte tem chuvas de até 70 mm

Chuva de granizo ocorreu no distrito de Patos, na cidade de Sobral. Cidades da região Norte do Ceará tiveram precipitações de até 70 mm.

Cidades da região Norte do Ceará tiveram forte chuva na tarde desta terça-feira (3), com precipitações de até 70 milímetros. Em Sobral, a chuva alagou ruas, derrubou árvores e ocorreu queda de granizo. A chuva de granizo ocorreu no distrito de Patos, a 45 quilômetros da sede de Sobral, próximo à BR-222.





De acordo com o meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) Raul Fritz, houve uma linha de instabilidade devido à influência da zona de convergência intertropical (ZCIT), que gerou a formação das nuvens que propiciam a chuva. "Normalmente essa linha se forma à tarde, se desenvolve durante algumas horas e depois se dissipa. É uma linha de instabilidade que acompanha todo o litoral e é mais frequente no mês de fevereiro", explica.





A ZCIT é um dos principais sistemas meteorológicos que atuam sobre o Brasil durante os meses de verão e parte do outono.A ZCIT é responsável pela maior parte da chuva anual que ocorrer na porção norte da Região Norte do Brasil que abrange Roraima, o Amapá, o norte do Pará e do Amazonas e também do norte do Nordeste, região entre o Maranhão e Rio Grande do Norte.





Chuvas menores foram observadas em Chaval (9 mm), Itapipoca (3 mm), Redenção (2,2 mm), São Gonçalo do Amarante (2 mm) e Araripe (1,6 mm).





Previsão do tempo

A previsão da Funceme para esta terça-feira é de nebulosidade variável com possibilidade de chuva isolada em todas as regiões ao longo do dia. Essa previsão se repete para a quarta-feira (4).





Já na quinta-feira (5), a possibilidade é de chuva isolada no centro-norte ao longo do dia. Nas demais regiões cearenses, céu parcialmente nublado.