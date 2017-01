Socorro França será a nova secretária de Justiça do Ceará

O governador Camilo Santana anuncia, nesta sexta-feira (6), uma nova mudança no seu secretariado. Socorro França, ex-procuradora Geral de Justiça do Estado, será confirmada como secretária de Justiça, substituindo Hélio Leitão.





Socorro França já está no Governo do Estado desde quando se aposentou do Ministério Público Estadual, atuando nas áreas sociais e de Segurança. Ainda não há informação sobre se Hélio Leitão continuará participando do Governo Camilo Santana.





A Secretaria de Justiça cuida, especialmente, dos presídios do Estado. Neste momento, em quase todos os estados brasileiros, é um setor que reclama cuidados especiais, tanto pelo excedente da população carcerária, quanto pela periculosidade de muitos dos presidiários, alguns ligados a facções violentas.