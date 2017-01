SORTUDO: Apostador de Fortaleza é um dos ganhadores da Mega Sena da Virada

Seis apostas acertaram as seis dezenas da Mega-Sena da Virada, sorteadas neste sábado (31) pela Caixa Econômica Federal, e vão dividir o prêmio de R$ 220,94 milhões. Os sortudos que começam o ano de 2017 com o bolso mais gordo são de Salvador (Bahia), Fortaleza (Ceará), Trizidela do Vale (Maranhão), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS) e Fazenda Vilanova (Rio Grande do Sul). Cada um vai ficar com R$ 36,8 milhões.

Confira as dezenas sorteadas:





05 - 11 - 22 - 24 - 51- 53





Já a quina do prêmio milionário saiu para 1.665 apostas, cada uma faturando R$ 25,4 mil, enquanto mais de 124 mil apostas, 124.889 para ser mais exato, acertaram quatro dezenas e vão se contentar com "modestos" R$ 485,30.





Rendimentos





O prêmio de R$ 225 milhões pode render 11,55% ao ano, se aplicado no Tesouro Prefixado com vencimento em 2023. Ou seja, após 12 meses, a fortuna seria aumentada em R$ 25,9 milhões. Dessa maneira, na data de vencimento do título, o montante terá registrado elevação de 92,67% em relação ao valor original, chegando a R$ 433,5 milhões.





Mesmo na poupança, que é menos rentável do que o Tesouro Direto, a aplicação dos R$ 225 milhões renderia um salário mensal de aproximadamente R$ 1,1 milhão.

Compras





Para os mais excêntricos, o prêmio de R$ 225 milhões poderia ser utilizado para comprar 21 automóveis Bugatti Chiron, que é considerado o carro mais potente e veloz do mundo. Para os amantes da aviação, o dinheiro possibilita a aquisição do luxuoso jato Lineage 1000, da Embraer, e ainda sobraria dinheiro.





Já quem prefere viajar sem se preocupara com o dinheiro pode se hospedar no The Mark Hotel, em Nova York, um dos mais caros do mundo. De acordo com o site Billionaire.com, a suíte mais cara, com vista panorâmica para a cidade norte-americana, chega a custar US$ 100 mil, incluindo taxas. O valor é equivalente a R$ 324 mil, com o dólar cotado a R$ 3,24.