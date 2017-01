Telemedicina - Santa Casa de Sobral utiliza tecnologia para salvar vidas

Diagnósticos conjuntos entre os médicos da Santa Casa e do Hospital Albert Einstein são realizados para casos de traumas, AVC, doenças coronarianas e sepse.

Usando a tecnologia para salvar vidas, a Telemedicina é uma estratégia utilizada pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral para trazer mais uma possibilidade de diagnóstico para os pacientes. O projeto interliga a Santa Casa ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, por meio de videoconferência. Os médicos dos dois hospitais discutem condutas terapêuticas e hipóteses diagnósticas. O projeto funciona em quatro linhas de ação: casos de traumas, AVC, doenças coronarianas e sepse.





O projeto é realizado em parceria com o Hospital Albert Einstein e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) do Ministério da saúde, dentro outros parceiros. A Santa Casa é o único hospital no Ceará a participar do projeto de telediagnóstico, presente em 10 estados. É possível discutir casos clínicos com os especialistas do Albert Einstein em tempo real, 24 horas por dia e 7 dias por semana, bem como questões relacionadas a processo de trabalho.





“O projeto ajuda a otimizar as condutas terapêuticas dando uma melhor qualidade à assistência. É uma educação permanente para os nossos funcionários, além de possibilitar um diagnóstico extra”, explicou a responsável pelo projeto de telemedicina na Santa Casa de Sobral, enfermeira Milena Melo. Ela lembrou que o hospital é referência na Região Norte do Estado em doenças neurológicas. São três acionamentos por mês, em média, desde que o projeto teve início, em abril do ano passado. Um dos primeiros diagnósticos em conjunto neste ano foi realizado pela equipe de residência em ortopedia da Santa Casa, coordenados pelo médico Júlio César.





A iniciativa tem como principais objetivos desenvolver ações de apoio à atenção à saúde e de educação permanente, para melhorar a qualidade do atendimento, ampliar o escopo de ações ofertadas por essas equipes, mudar as práticas de atenção.





Fonte: http://stacasa.com.br/site/

Terezinha Fernandes (Assessoria de Imprensa/SCMS)