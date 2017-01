Tentativa de assalto termina com PM baleado e bandido morto em Fortaleza

O policial passa bem. A polícia procura pelo terceiro envolvido no crime.

Um policial militar sofreu uma tentativa de assalto na madrugada deste domingo (01), no bairro Barrá do Ceará. O agente de segurança conduzia um carro na rua Ari de Sá Cavalcante, quando três homens o abordaram e anunciaram o assalto.





O PM reagiu a ação criminosa e houve troca de tiros no local, ele foi lesionado com um tiro no ombro e socorrido para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro, apresentando um estado de saúde estável. Já um dos suspeitos, que ainda não foi identificado, também foi atingido pelos disparos e socorrido pelos comparsas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e veio a óbito na unidade de saúde.





A Polícia seguiu em busca dos demais envolvidos e prendeu um dos assaltantes, identificado como Carlos André Nunes da Silva Filho, que acompanhou o infrator lesionado até a UPA.





O suspeito foi conduzido para o 7° Distrito Policial, delegacia responsável pela circunscrição onde ocorreu o fato e unidade que está responsável pelas investigações, que seguirão no intuito de prender o terceiro envolvido.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou em nota, que duas pessoas, uma criança de oito anos e um homem de 44 anos, que estavam próximas ao local onde ocorreu a troca de tiros, foram lesionadas e socorridas para o IJF. Elas não correm risco de morte.