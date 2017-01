Terreno que pode ter se tornado particular já foi mesmo da Prefeitura

Uma foto tirada pelo ex-vereador Gilmar Bastos, mostra que no registro de um cartório da cidade, consta que o terreno que a comunidade do bairro Domingos Olímpio, denunciou, pertenceu mesmo a Prefeitura de Sobral. Gilma que esteve na semana passada, a convite dos moradores das imediações, postou no facebook: "Eu fui convidado pela comunidade do Bairro Domingos Olímpio para verificar 'in loco' a construção de três imóveis na área pública do Município. O bairro é carente de equipamentos público. Não existe áreas de lazer para os moradores, e é por isso que a comunidade está revoltada com a ocupação indevida da área pública Municipal que deveria ser ocupada por uma Praça. O SAAE fez a ligação de água potável para ser usada na construção das residências. Peço que o prefeito Ivo Gomes reveja a autorização das construções em atenção aos moradores do Bairro. Estamos na esperança de uma nova e moderna administração a favor de todos os sobralenses, e vejo este problema como uma forte ameaça ao novo tempo para Sobral".

Fonte: Wilson Gomes