TERROR: Homem invade festa de réveillon, mata a ex-mulher, o filho de 08 anos e mais outras 10 pessoas e comete suicídio

Entre a noite deste último sábado (31) e a madrugada deste domingo (01) doze pessoas foram assassinadas durante uma confraternização de família em Campinas (99 km de São Paulo). De acordo com a Polícia Militar, outras quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas aos hospitais do município. Entre as vítimas estão a ex-mulher do acusado, o filho dele de apenas 08 anos e alguns de seus familiares. Segundo informações, o técnico em laboratório identificado como Sidnei Ramis de Araújo de 46 anos teria pulado o muro da residência onde ocorria a festa de ano novo e entrou na casa efetuando os disparos. Uma testemunha que estava dentro da residência relatou que achou que eram fogos, mas quando percebeu que um tio estava caído no chão, correu e se trancou em um banheiro. A testemunha disse ainda que ouviu o atirador dizer que ia matar a ex-mulher porque ela tirou a guarda do filho. Após matar as vítimas Sidnei cometeu suicídio. Com ele os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com dois carregadores, com número raspado, além de um canivete e artefatos aparentemente explosivos. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Campinas como homicídio qualificado seguido de suicídio.