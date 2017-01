VIOLÊNCIA EM SOBRAL: JOVEM É ALVEJADO A BALA NAS COSTAS

Violência avassaladora na cidade de Sobral! Um adolescente de apenas 15 anos foi baleado nas costas na noite de sexta-feira (6), por volta das 23 :50h, no residencial Caiçara.





As informações dão conta que indivíduos em um veículo Toyota Corolla de cor prata, placas não anotadas, passaram no residencial Caiçara e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra o jovem, a vítima foi atingida com um tiro nas costas. O jovem foi socorrido às pressas para o hospital Santa Casa.





O adolescente foi identificado por Eduardo, conhecido por "Dudu". A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os indivíduos acusados da tentativa de homicídio não foram localizados.





Mais detalhes a qualquer momento.

Vítima: Eduardo