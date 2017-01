TIÃO TRUCK CENTER SOBRAL

O teste de Opacidade tem a função de medir gás emitido pelo Escapamento nos Motores movido a diesel em uma aceleração e determinando com isso o grau de opacidade da fumaça emitida no momento do teste.





Condições para Inspeção:





Para que se possa realizar procedimento de teste é necessário verificar se o veículo apresenta algum tipo de funcionamento irregular do motor como vazamentos aparentes de combustível, vazamentos e alterações do sistema de escapamento e do sistema de admissão de ar, violação do lacre da bomba injetora, bem como se o veículo apresenta emissão de fumaça preta ou azulada.





