TRAGÉDIA: Duas pessoas morrem e três ficam feridas após viatura da PM capotar durante perseguição à criminosos

Na noite deste último sábado (07) duas idosas morreram e outras três pessoas ficaram feridas após uma viatura da Polícia Militar capotar no Morro da Conceição na zona norte do Recife. Segundo informações, a viatura estava perseguindo dois marginais em uma moto quando o policial que conduzia o veículo acabou perdendo o controle da direção. Após o capotamento o carro teria atingido duas senhoras que estavam sentadas em um bar conservando. Devido ao violento impacto as vítimas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo no local do acidente. A dupla de criminosos conseguiu empreender fuga tomando rumo até então ignorado. Os corpos das vítimas identificadas como Ângela Maria Laurentino de França de 54 anos e Maria das Dores da Silva de 65 anos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML). Já os três feridos foram encaminhados ao Hospital da Restauração e não correm risco de morte. Os militares tiveram apenas ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital da Restauração e ao Agamenon Magalhães. A PM informou por meio de nota que o comando do 11º Batalhão determinou a abertura de sindicância para apurar as circunstâncias do caso.