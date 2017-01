UFC de Sobral abre inscrições para professor efetivo

As inscrições podem ser feitas, de forma presencial ou por procuração.

A Universidade Federal do Ceará abre inscrições, de 22 de janeiro a 24 de fevereiro, para concurso público de professor efetivo dos cursos de Finanças e Ciências Econômicas do Campus de Sobral. A vaga destina-se ao setor de estudo "História Econômica e Métodos Quantitativos" e tem regime de trabalho de 40 horas semanais, com dedicação exclusiva.





De acordo com o Edital n° 10/2017, candidatos devem ter título de doutor na área do certame. O processo prevê a realização de provas escrita subjetiva, didática e de avaliação de títulos.





As inscrições podem ser feitas, de forma presencial ou por procuração, no bloco de Tecnologia do Campus (Rua Coronel Estanislau Frota s/n, Centro, CEP 62010-560, Sobral-CE). Também são aceitas inscrições realizadas por intermédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), mediante Sedex enviado ao endereço citado, desde que observadas as condições expressas no edital.





Valor da remuneração, taxa de inscrição, documentos exigidos e outras informações podem ser consultadas no próprio edital, disponível no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.